Популярный российский певец Ярослав Дронов (SHAMAN) принял участие в шоу «Перепой звезду». В музыкальной битве артист соревновался с преподавателем по сценической речи из Екатеринбурга Татьяной Смирнягиной. SHAMAN и Татьяна дуэтом исполнили композицию «Ты моя».

Судьи проекта единогласно приняли решение, что победу стоит отдать преподавателю из Екатеринбурга. Татьяна Смирнягина выиграла со счетом 5:0 в свою пользу. По правилам шоу, первый куплет должен исполнить непрофессиональный певец, а со вторым должен выступить звездный артист. Финал песни оба исполнителя поют дуэтом.

«Это программа, которая дает шанс показать свои таланты, называется «Перепой звезду!». Со всей ответственностью заявляю, мне перепеть звезду не удалось», – заявил SHAMAN.

Судьями проекта в последнем выпуске «Перепой звезду» были Петр Дранга, Денис Казанский, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова и Лариса Гузеева.