На сцене Ледового Дворца на XI церемонии вручения Народной Премии «Звезды Дорожного радио» SHAMAN был распилен пилой прямо на глазах у зрительного зала. Популярный певец принял участие в трюке известных иллюзионистов братьев Сафроновых. Об этом сообщает 5 канал.

Ярослава Дронова, выбранного «жертвой» братьев Сафроновых, приковали к ящику наручниками. Артист показал, что освободиться от оков ему никак самостоятельно не удается. SHAMANа, помещенного в ящик, фокусник распилил с помощью циркулярной пилы на две части. Публика замерла в ожидании, но когда ящик был открыт, оказалась, что Ярослав Дронов из него исчез.

Под громкие овации зрителей SHAMAN появляется в зрительном зале целый и невредимый, исполняя свой хит «Я русский». Этот номер назвали кульминацией Народной Премии.

Ранее Любовь Успенская критично высказалась о SHAMANе. Певица отметила, что ему предстоит еще трудиться много лет, чтобы добиться настоящих высот.

«Пусть дорастет до меня. Он только начал», – заявила Успенская.