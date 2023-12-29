Бесплатный онлайн-сервис MKTU.TECH в 2024 году оставит не у дел патентные бюро. Работа по принципу единого окна, которую он предлагает, чрезвычайно удобная для предпринимателей, так как упрощает процесс выбора подходящих классов МКТУ и предоставляет множество других функций.

О преимуществах

Главное из них – это возможность моментально найти нужные классы, используя полнотекстовый поиск. Достаточно ввести в его строку наименование товара либо услуги, чтобы уже через пару секунд получить требуемую информацию.

Кроме того, к преимуществам относятся:

постоянная актуализация данных о классах МКТУ, полностью исключающая ошибки во время поиска;

полностью бесплатное использование сервиса MKTU.TECH;

возможность не только найти классы и проверить все их обозначения, но еще и заполнить заявку без посторонней помощи;

наличие алгоритмов расширения запроса, которые помогают в сложной ситуации;

простой и понятный интерфейс для комфортной работы.

По словам основателя проекта Виталия Какаринского, сервис полностью бесплатен и останется таковым. Это идеальное решение для предпринимателей, которые делают первые шаги в бизнесе и не могут позволить себе любые лишние траты.

Использование новых технологий

Чтобы упростить и ускорить работу с сервисом, он использует новейшие технологии искусственного интеллекта и современные облачные решения. Наличие AI-скоринга, к примеру, дает возможность мгновенно оценить вероятность успешной регистрации и принять решение по созданию заявки.

Для успешной работы с сервисом достаточно всего трех шагов:

введение в поисковую строку наименования предоставляемой услуги или производимого продукта;

получение классов МКТУ и их анализ для выбора наиболее подходящего варианта;

заполнение заявки, генерация которой занимает не более 5 минут.

Все это обеспечивается интуитивно-понятным интерфейсом, продуманным до мелочей, SPA-приложением, а также наличием сервера очередей. Все эти опции существенно улучшили работу в 2023 году, а в следующем предпринимателей ожидают новые сюрпризы.

Именно эти возможности, которые позволяют расширить имеющиеся навыки и знания предпринимателей о классах МКТУ, о регистрации и надежной защите интеллектуальной собственности, быстро и бесплатно пройти процедуру с использованием новейших технологий делают сервис серьезным конкурентом для патентных бюро.