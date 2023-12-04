Популярный российский актер Сергей Бурунов сыграл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» роль Кирилла – отца главных героев, Марата и Вовы. Своими впечатлениями от сериала он поделился на шоу «Кстати». Ведущими программы являются Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев.

Бурунов подчеркнул, что восхищен этим «пацанским» проектом. По словам актера, в его карьере подобный историй было мало.

«Когда я прочел сценарий, я был просто в потрясении. Потому что такой точности, правды и глубины я давно не встречал в современных сценариях», – рассказал Сергей Бурунов.

Артист добавил, что во время прочтения сценария не увидел фальши и картонности. Он подчеркнул, что эта история является жесткой и криминальной, отображающей действительность конца 80-х начала 90-х годов – «переломный момент перестройки».

«Слово пацана. Кровь на асфальте» – российский криминальный сериал о молодежных группировках, существовавших в конце 80-х годов в СССР. В основу сюжета был взят так называемый «казанский феномен». Режиссером проекта выступил Жора Крыжовников. Главные роли исполнили Иван Янковский, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Анастасия Красовская, Анна Пересильд.