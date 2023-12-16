Известный музыкальный критик Сергей Соседов признался, что не смотрел белорусскую музыкальную передачу «Фактор Бай», в которой принимал участие. Он отметил, что его место в шоу сменил Иосиф Пригожин, но прокомментировать это он не может, так как не смотрел передачу.

«Да я это шоу и со своим участием никогда не смотрел. Поэтому я ничего сказать не могу. И вообще, здесь мнения и оценки должны давать зрители, ведь это для них делается каждое шоу, а вовсе не для тех персон, которые в нем снимаются», – отметил Сергей Соседов.

По словам музыкального критика, ему пришлось отказаться от участия в проекте «Фактор Бай», так как было очень сложно совмещать съемки в программе «За гранью», проходящие в Москве и регулярные поездки в Минск для съемок в «Фактор Бай». Соседов пожаловался, что такой плотный рабочий график привел к упадку сил. Он заявил, что такая занятость лишила его «эмоциональной подпитки» и привела лишь к «растрате сил».