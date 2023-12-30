Певец Филипп Киркоров уже смирился с тем, что его вырезают из всех новогодних шоу и переснимают фильмы с его участием с другими актерами. Но настоящим «ударом в спину» для поп-короля стало поведение его коллег, пишет издание «Московский комсомолец».

Так, Тина Канделаки была вынуждена принять решение переснять сцены с участием Киркорова в фильме «Иван Васильевич меняет все». Певца, дискредитировавшего себя участием в «голой» вечеринке, заменил Никита Кологривый из «Слова пацана». На площадке при пересъемке царило полное спокойствие – никто даже не возмутился, что Киркорова заменили.

«Для Филиппа, конечно, именно поведение коллег — удар в спину. Никто даже и не думает защитить его публично. Хотя Филипп всегда посещает мероприятия друзей абсолютно бесплатно, не требуя за это денег. Понимает, что его присутствие повысит статус вечеринки», – пишет «МК» со ссылкой на собственные источники.

Среди тех, кто такой удар в спину нанес – и Сергей Лазарев. Он всегда был другом Киркорова и называл его своим учителем. Однако сейчас без лишних слов согласился выступить в фильме «Иван Васильевич меняет все». Его номер станет заменой сцены с Анной Asti, которая исполняла роль Барби, но также засветилась на вечеринке у Ивлеевой.