Чтобы прекратить боевые действия на Украины, Киеву придется уступить России часть территории. И Соединенным Штатам нужно это принять, заявил в эфире телеканала CNN сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, передает РИА Новости.

Вэнс напомнил, что США почти два года выделяют финансовую помощь Украине, но это ничем ей не помогло. Киев не способен одержать победу в противостоянии с Россией, поэтому больше нет никакого смысла оказывать ему поддержку.

Все заявления украинских политиков о выходе на границы 1991 года – это абсурд, уверен Вэнс. Противостояние должно закончится переговорами, другого варианта у Киева нет.

Также сенатор отметил, что прекращение боевых действий и дипломатическое урегулирование конфликта в интересах Соединенных Штатов.