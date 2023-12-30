Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен рассмешил американских политиков заявлением об усилиях по достижению мира, рассказал телеканал Fox News.

После публикации главой Госдепа презентации «Портреты дипломатии: 2023, фотографическое путешествие с госсекретарем Энтони Блинкеном» его высмеяли сенатор от штата Техас Тед Круз, а также экс-руководитель национальной разведки Рик Гренелл.

Блинкен написал, что гордится работой Белого дома по укреплению глобального мира и безопасности. Гренелл в комментариях в социальной сети X напомнил госсекретарю, что за время правления Джо Байдена на планете началось два жесточайших вооруженных конфликта.

«О каком мире вы говорите?», – поинтересовался Гринелл.

Сенатор Тед Круз также скептично отнесся к презентации. Он заявил, что в мире вряд ли станут долго терпеть этот «мир» Байдена.