Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен рассмешил американских политиков заявлением об усилиях по достижению мира, рассказал телеканал Fox News.
После публикации главой Госдепа презентации «Портреты дипломатии: 2023, фотографическое путешествие с госсекретарем Энтони Блинкеном» его высмеяли сенатор от штата Техас Тед Круз, а также экс-руководитель национальной разведки Рик Гренелл.
Блинкен написал, что гордится работой Белого дома по укреплению глобального мира и безопасности. Гренелл в комментариях в социальной сети X напомнил госсекретарю, что за время правления Джо Байдена на планете началось два жесточайших вооруженных конфликта.
«О каком мире вы говорите?», – поинтересовался Гринелл.
Сенатор Тед Круз также скептично отнесся к презентации. Он заявил, что в мире вряд ли станут долго терпеть этот «мир» Байдена.