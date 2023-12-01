Астрономам из США удалось обнаружить экзопланету невероятно огромных размеров. Эта планета разрушила все ранее существовавшие модели образования подобных космических объектов. Как оказалась, обнаруженная планета очень близко вращается возле своей звезды. К тому же, она имеет очень большую массу. А это, по словам ученых, ранее считалось невозможным. Соответствующий материал вышел в научном издании Science.

Ранее ученые уже обнаруживали тяжелые планеты, расположенные возле легких карликов. Но они были расположены далеко от своих звезд. И это не нарушало парадигмы образования планет. Однако обнаружение поблизости холодной легкой звезды LHS 3154 тяжелой планеты разрушило ранее существовавшую модель.

Планету LHS 3154b астрономы Университета штата Пенсильвания обнаружили с помощью спектрометра Habitable Zone Planet Finder. Данное устройство было создано специально для поиска планет, расположенных возле самых холодных звезд за пределами солнечной системы.