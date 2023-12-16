Украинский депутат от правящей партии «Слуга народа» Сергей Батрин, который 15 декабря подорвал три гранаты в ходе заседания сельсовета, обвинен Службой безопасности Украины в террористическом акте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Напомним, в результате взрыва пострадали 26 человек. Изначально сообщалось о гибели самого Батрина, однако позже выяснилось, что он выжил. В Свалявской городской больнице он пришел в себя 16 декабря.

«Следователи Службы безопасности Украины квалифицируют подрыв трех боевых гранат во время заседания Керецковского сельского совета на Закарпатье как террористический акт, приведший к тяжким последствиям. Подрывнику, который является местным депутатом, сообщили о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)», – рассказала СБУ в своем телеграм-канале.

Дома у подозреваемого провели обыски. Известно, что уходя на заседание, он оставил предсмертную записку, подтверждающую, что подрыв гранат готовился заранее. Содержание записки является тайной следствия.