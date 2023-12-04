Муж Аллы Пугачевой и шоумен Максим Галкин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) стал менее переборчив в выборе способа заработать денег. Если раньше он даже не посмотрел бы на предложения о рекламе доставки цветов, то сейчас юморист даже дочь вовлекает в подобную работу, рассказал телеканал «Царьград».

Согласно информации, полученной от пранкера Соряна, Галкин готов проводить любые корпоративы, но требует, чтобы это не стало достоянием общественности. Он соглашается на предложения в 100 тысяч евро, хотя раньше он даже пальцем не пошевелил бы ради столь «мизерного» заработка.

Супруга Галкина, Алла Пугачева, объявила об уходе со сцены. Но от выгодных предложений она отказываться вряд ли станет. Она готова выйти на сцену не меньше, чем за полмиллиона долларов.