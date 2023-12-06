Самой продаваемой моделью смартфона в мире за третий квартал 2023 года стал iPhone 14 среди устройств компании Apple, а в категории устройств, работающих на базе операционной системы Android первое место занял смартфон Samsung Galaxy A14 4G.

Согласно статистическим данным, собранных за третий квартал 2023 года и опубликованных аналитическим агентством Counterpoint Research, лидером рынка мобильных устройств стал смартфон Apple iPhone 14. Модель удерживает лидерские позиции уже третий квартал подряд несмотря на тот факт, что поступила в продажу еще осенью прошлого года. При этом модели Phone 14 Pro Max и Pro расположились на втором и третьем месте. Модель iPhone 13 расположилась на четвертой позиции.

Лидером рынка мобильных устройств на базе ОС Android стала модель Samsung Galaxy A14 4G, хотя в глобальном рейтинге заняла только пятую позицию после устройств компании Apple. Китайский смартфон Redmi 12C расположился на девятой строчке.