Самая плодовитая актриса массовки в мире – 80 фильмов и сериалов

В новом документальном фильме, посвященном ее 60-летней карьере, британская рекордсменка массовки Джилл Голдстон рассказала об отказе от непристойного предложения Уоррена Битти и о своем общении с Дэвидом Боуи. Источник: The Guardian.

В новой просторной квартире 80-летней Джилл Голдстон, расположенной в доме на месте старой телестудии Теддингтона на юго-западе Лондона, на видном месте выставлены два документа в рамах. Первый – недавно врученный ей сертификат «Книги рекордов Гиннеса» за «Наибольшее количество ролей актрисы массовки/второго плана». Второй – постер фильма «Джилл, в титрах не указана», трогательной документальной короткометражки, которая в конце концов привлекла к ней внимание.

«У меня была потрясающая карьера в массовке», – говорит Джилл, садясь за обеденный стол и рассказывая за чашкой чая свою историю о киноиндустрии. «На самом деле, это было потакание собственным прихотям – мне платили за то, чтобы я развлекалась, и люди всегда находили меня очаровательной».

Заслуженная звезда массовки

Неизменно жизнерадостная Голдстон родилась в 1943 году в пригороде Лондона. Она обнаружила в себе любовь к танцу в три года, а в пятнадцать сбежала из дома, устроившись на работу в один из курортов Билли Батлина.

«Я сбежала не потому, что мне не нравились мои родители – они мне очень нравились. Для меня это было приключение. Поэтому я оставила им записку и ушла».

Именно у «Butlin’s» Джилл познакомилась со своим супругом Джеффом, с которым она недавно отпраздновала 60-летие брака. Однако, когда журналист «Гардиан» поздравила ее с этим, Джилл беззаботно ответила: «В действительности я думаю, что это лишь показывает недостаток воображения». Тем не менее, она более чем компенсировала этот недостаток в других областях своей жизни.

Например, именно благодаря своим счастливым и спокойным отношениям Джилл смогла справиться с волнением квартала Сохо 1960-х. «Я была [танцовщицей] у Мюррея с Мэнди Райс-Дэвис, когда продолжалось дело Профьюмо». Это был гламурный, усеянный звездами ночной клуб, где военный министр Великобритании встретил танцовщицу, положив начало событиям, в конечном итоге положившим конец правительству Гарольда Макмиллана.

«Некоторые девчонки… каждые выходные устраивали вечеринки в загородном доме в Кливдене, но они говорили мне: «Это не совсем для тебя, Джилл».

Если отбросить скандалы шестидесятилетней давности, этот формирующий опыт юности преподал Голдстон два бесценных урока: во-первых, как сохранять хладнокровие в присутствии кинозвезд; а во-вторых, то, что значительно приятнее проводить время в полутени софитов, чем находиться непосредственно в их ярком свете.

«У меня никогда не было желания прославиться. Я видела людей, очень хотевших этого… Это не здорово». По предложению одной из коллег у Мюррея Голдстон она попробовала подработать в киношной массовке, и это ее устроило. «Меня предупреждали: «Там могут сожрать живьем, это очень конкурентная сфера». Но я обнаружил, что все это пустяки».

Во время съемок военной комедии 1969 года «Девственные солдаты» у нее сложились настолько хорошие отношения с другим статистом, что он вспомнил ее, когда они однажды встретились снова, более десяти лет спустя, на съемках телефильма 1982 года «Ваал» с Дэвидом Боуи. К этому времени профессиональная статистка Джилл уже добилась самых высоких результатов. «Он подошел и спросил: «Разве не ты была в «Девственных солдатах»?» Мы вместе поужинали в столовой и поговорили о разных мирских вещах».

Среди кинозвезд, получивших одобрение Джилл Голдстон, был экс-Бонд Тимоти Далтон: «Он не ладил со своей партнершей по фильму Джоан Уэлли, поэтому мне пришлось сниматься с ним в любовных сценах. Я молилась про себя: «Пожалуйста, Боже, не дай моим рукам потеть, когда он их держит!». И Майкл Кейн: «Он накрыл мою голову своей курткой, чтобы я не промокла под дождем. Настоящий джентльмен».

Ей также нравился Уоррен Битти, хотя по ее признанию, он однажды решил предложить ей тройничок с ним и Джеком Николсоном, когда Битти был продюсером, режиссером и играл главную роль в фильме 1981-го «Красные». «Тогда это могло закончиться не только дружескими отношениями. Но не с Джеком Николсоном! Я сказала: «Извините, нет. Я счастлива замужем!».

Огромный список ролей

По мере того как Джилл становилась все более занятой в массовке, ее муж Джефф, бухгалтер по образованию, стал вести список ее работ в порядке дат, вплоть до рекордного 1951-го участия в различных кинопроектах.

К этому списку она обращается во время интервью для «Гардиан», чтобы вспомнить конкретные детали, например, над сколькими фильмами комедийной «докторской» франшизы «Так держать» она работала («О, около 80%»), свое настроение на съемочной площадке во время самого первого эпизода мыльной оперы «Жители Ист-Энда» («Это была сцена вечеринки в «Олд Вике», и продюсер хотел, чтобы в ней присутствовала моя собака Роли»). Или название ее самого первого выступления, мюзикла 1963 года «Смеха ради» (альтернативный перевод названия фильма «Just for Fun» – «Просто для развлечения»), которое могло бы послужить девизом всей ее кинокарьеры.

Именно этот составленный супругом Джилл Голдстон список впервые привлек внимание 32-летнего кинорежиссера Энтони Инга. Изучая архивные кадры из одного фильма, Инг поймал себя на том, что невольно размышляет о людях, которые появляются на заднем плане, на вокзалах и политических митингах, часто не в фокусе или в нескольких мимолетных кадрах. Кто они? Какова была их жизнь?

В конце концов, в подтеме под названием «О, вот и ты!» на интернет-форуме Britmovie он узнал о впечатляющем резюме Джилл. Они встретились лично, после чего Инг начал кропотливый, но в то же время несколько романтичный процесс исследования десятилетий киноистории в надежде увидеть хотя бы проблеск личности, которой был одержим.

«Я пересматривал «Заводной апельсин» снова и снова – надеясь, что может быть, где-то будет один кадр?», – рассказал Инг о процессе создания свой короткометражки. «Несмотря на то, что это такие маленькие моменты, создается ощущение, что ты знаешь этого человека. Возникает эмоциональное притяжение, когда думаешь о том, что она должна быть здесь. И тогда ты замечаешь закономерности и становишься увлечен ими».

Именно это задумчивое чувство документального повествования о жизни в серии фрагментированных изображений – словно пролистывание фотографий давно умершего дедушки и бабушки – так хорошо передает короткометражка «Джилл, в титрах не указана». Получившийся в результате фильм стал одновременно необычным биографическим фильмом и символической данью уважения бесчисленным мастерам массовки, которые редко получают должное признание за свою работу.

Этот аспект имеет значение и для Джилл. «У массовки самый низкий статус, и ты никогда не можешь пообщаться со звездой, если она не захочет разговаривать с тобой. Нам прямо сказали: «Том Круз скоро приедет на съемочную площадку. Пожалуйста, не смотрите ему в глаза». Она всегда находила строго соблюдаемую иерархию на съемочной площадке скорее забавной, чем унизительной. «У меня была своя оценка своего происходящего, ведь я была частью команды каждого фильма. Без массовки кинопроекты были бы очень скучными. Это будто сесть в поезд метро, ​в котором больше никого нет!».

В конечном счете, быть фальшивой официанткой в ​​течение съемочного дня намного веселее, чем быть настоящей официанткой, а также за это лучше платят. Джилл Голдстон могла позволить себе работать только 10 дней в месяц. Это, должно быть, хорошо сочеталось с воспитанием семьи? «О нет, я была ужасной матерью. Абсолютно ужасная мать», – признается она. «Агенты по кастингу звонили мне и спрашивали: «Сколько сейчас лет вашему сыну?». А я отвечала: «Хорошо, а сколько лет вам нужно?».

Ее сын, возможно, не слишком обижался из-за того, что мать часто таскала его на съемочные площадки, потому что когда он вырос, то сам стал работать на телевидении. 55-летний Джеймс Голдстон – бывший президент американской телесети ABC News. Он живет в Вашингтоне (округ Колумбия), и часто приглашает свою мать сопровождать его на шикарные мероприятия, такие как ужин с Обамой. «Я уверена, что была одной из очень немногих статисток, которые когда-либо побывали на церемонии вручения «Оскара», – говорит Джилл с явной материнской гордостью.

В 2022 году эта ситуация поменялась, поскольку уже Джилл попросила сына присутствовать на премьере короткометражки «Джилл, в титрах не указана» в качестве моральной поддержки. «Я была напугана. Я думала, кинотеатр будет полупустой».

Это чувство вскоре рассеялось. «К тому времени, когда я добрался до Берлинского кинофестиваля, я наслаждался каждой его минутой!». И опыт просмотра 50 лет ее жизни, промелькнувших за 18 минут экранного времени, не был таким уж сверхъестественным, как можно было бы себе представить. «Во время просмотра [документалки] я наблюдала не за собой. Я вглядывалась в других людей из массовки на заднем плане. Это было типа: «О, там есть такой-то!». Было так приятно увидеть их всех снова».