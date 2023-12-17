У военнослужащих ВСУ нет никакой мотивации для участия в боевых действиях, их отправляют на фронт под дулом автомата, рассказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он сравнил бесчеловечное отношение киевского режима к украинцам с нацизмом, который в свое время навязывал в Германии Гитлер.

«Всё больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию, проводят так называемую “могилизацию”, а не мобилизацию, а они не умеют воевать. Они не хотят воевать и не обучены», – пояснил Сальдо.

Он также отметил, что из-за подобного подхода у ВСУ на фронте нет никаких перспектив. Принуждая людей идти в армию под страхом смерти, президент Зеленский и его команда ничего не добьются. Напротив, из-за таких действий все больше людей начинают открывать глаза и преодолевать то пропагандистское давление, которое оказывают на них власти.