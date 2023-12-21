ВСУ пытались нанести удар по Крымскому мосту американской ракетой ATACMS, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что боезаряд был сбит над акваторией Азовского моря.

«Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сальдо также отметил своевременную и точную работу российских войск противовоздушной обороны, которые сумели обнаружить и перехватить дальнобойную американскую ракету.

Ранее об ее уничтожении сообщили также в Минобороны РФ.

Киев неоднократно пытался наносить удары по Крымскому мосту и объектам на полуострове. Однако средств ПВО работают четко и оперативно, уничтожая не только ракеты противника, но и беспилотные аппараты.