ВС РФ атаковали последние позиции ВСУ на окраинах Марьинки, где находится крупный укрепрайон ВСУ. Портал «Русская весна» напоминает, что боевики украинской армии еще в 2014 года начали превращать шахтерский поселок в крепость, чтобы использовать его в качестве плацдарма для похода на Донецк.

5-я бригада Южного военного округа и 150-я дивизия с несколькими другими подразделениями нанесли мощные удары по позициям противника на окраине Марьинки и провели зачистку разрушенных зданий, передает портал News.ru.

Марьинка уже находится под контролем ВС РФ, украинские боевики, по словам военного корреспондента Александра Сладкова, также попали в тяжелейшую ситуацию в Клещееве под Артемовском. Так противник находится в полукольце и стоит перед простым выбором – сдаться или умереть.