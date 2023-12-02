Над одним из зданий на Комсомольской улице на западных окраинах Марьинки под Донецком поднят российский флаг, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты отмечают, что ВСУ все еще контролируют северо-западную часть населенного пункта, где с 2014 года выстраивались мощные укрепления.

«Противник еще сохраняет присутствие в этом спутнике Донецка, но сейчас нет оснований считать, что это присутствие продлится долго», – добавил военкор Евгений Поддубный.

Сейчас в городе все еще продолжаются боевые действия. Все здания в Марьинке разрушены практически полностью, поэтому штурмы проходят в основном в режиме «от подвала до подвала».

Ранее Евгений Поддубный рассказал еще об одном городе, который штурмуют российские ВС. Он отметил, что в Авдеевке украинские вооруженные формирования уже находятся в полуокружении.