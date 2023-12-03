Российские спецназовцы провели дерзкую операцию в Черниговской области. Они зашли на позиции украинских пограничников, провели зачистку блиндажа и одного военнослужащего ВСУ взяли в плен, передает портал «Русская весна».

Военные корреспонденты ссылаются на посты украинских боевиков в социальных сетях. Они высказывают недовольство халатностью своих сослуживцев, которые допустили проведение российской диверсионной группой подобной операции.

«У нас есть потери: 2 ДПСУшника – 200, 1 ДПСУшник в плену, 1 боец погиб», пишут украинские военные.

Они также отмечают, что у пограничников российские спецназовцы забирали рации. Однако их перепрошили только через 12 часов. Все это время ВС РФ могли слышать все, что происходило в блиндаже противника.