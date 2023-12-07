В ночь на 7 декабря под удар российских дронов-камикадзе «Герань» попали объекты ВСУ в Николаевской области, сообщает издание «Аргументы и Факты».

В Снегиревке ВС РФ ударили по штабу, в котором предположительно шло совещание высокопоставленных украинских военнослужащих. Это стало известно позже, когда в местное медицинское учреждение «Скорые» массово повезли офицеров ВСУ.

В Очакове дроны нанесли удар по базе отдыха, которая была переоборудована под общежития украинских боевиков. На место выехали медики и пожарные, однако база была сожжена вместе с личным составом противника.

Ранее, напомним, сообщалось об ударе беспилотников по дунайским портам Одесской области. В одном из них, по предварительной информации, хранились катера, переданные Киеву Францией, а также другие военные грузы.