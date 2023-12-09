Татьяна Тузова прославилась благодаря своему образу куклы Барби. Ее называют Русской Барби или Барби из Москвы. Она самая настоящая фанатка и коллекционер кукол. У Татьяны около 12 тысяч экземпляров раритетных и лимитированных кукол Барби, стоимостью в 2 миллиона долларов. Русская Барби соответствует своему кумиру не только своим внешним видом, но и стилем жизни, поэтому ее жилье и автомобили также сделаны в розовом цвете.

Барби-Таня посетила ежегодную премию «Уральский стиль» в Екатеринбурге, где журналистам Е1.ru удалось пообщаться со знаменитой россиянкой. По словам Татьяны, с детства она восхищалась куклой Барби, которая являлась для нее идеалом успешной женщины. Знаменитость называет себя Русской Барби или куклой Таней.

«В какой-то момент мне захотелось создать что-то свое – так и появилась кукла Таня, российский аналог, как модно говорить, импортозамещение. Кукла Таня появилась совершенно случайно, с одной маленькой картинки», – рассказала Татьяна Тузова.

Что касается пластических операций, то кукла Таня рассказала, что увеличивала свою грудь, так как была кормящей мамой. Однако о других вмешательствах в свою внешность, она предпочла не говорить.