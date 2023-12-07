Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» российского производства подтвердил, что является лучшим в мире. В холдинге «Высокоточные комплексы», входящем в структуру «Ростеха» рассказали ТАСС о достижениях этого вида вооружений в зоне специальной военной операции.

«Корнет» успешно уничтожает на поле боя американские БМП «Брэдли», а также немецкие и британские танки Leopard и Challenger. Его характеристики дают возможность пробивать любую броню и поражать самую различную натовскую бронетехнику.

Представители холдинга «Высокоточные системы» рассказали, что «Корнет» в последние годы регулярно проходит модернизацию, благодаря чему его характеристики постоянно улучшаются. Так, дальность ПТРК существенно увеличилось, а тандемные боеприпасы легко пробивают не только динамическую, но и скрытую под ней основную броню толщиной до 1300 мм.