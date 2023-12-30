Баллистическая ракета «Искандер» 29 декабря атаковала немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T в Херсонской области, сообщил в социальной сети X немецкий журналист Юлиан Репке.

Он отметил, что «Искандер» прошел сквозь мертвую зону АФАР-радара Hensoldt TRML-4D. Такие РЛС поставляются Киеву вместе с ЗРК, не имеющим собственной радиолокационной станции. При этом все меры предосторожности, предпринятые украинскими боевиками, не помогли спасти комплекс ПВО.

Пусковые установки, которые ВСУ спрятали в развалинах, остались целыми, но не среагировали на прилет. Радар превратился в черное пятно на поверхности грунта, а без него IRIS-T является абсолютно бесполезной, пишет Репке.

Также немецкий обозреватель отметил, что в распоряжении Киева имелось всего три ЗРК IRIS-T, поэтому потеря радара одной из них это серьезная проблема для ВСУ.