Российские ВС получили в качестве трофея первый немецкий танк «Леопард-2». На видеозаписи его представил военнослужащий с позывным «Инквизитор», который служит в 42-й гвардейской дивизии.

Боец с юмором называет боевую машину «Клеопатрой», а не «Леопардом» и говорит, что танк находится во вполне сносном состоянии.

«Вот она «Клеопатра». Сейчас попробуем разобраться, посмотреть. Я вам говорил, что угоню “Клеопатру”! Так что сейчас на стволе попрем. Будем заводить, если заведется», — цитирует военнослужащего «Российская газета».

Напомним, танки «Леопард» изначально использовались в контрнаступлении ВСУ, однако после их массового подрыва на минах и уничтожения из ПТРК «Корнет» и с вертолетов Ка-52 Киев перешел к тактике «мясных штурмов».