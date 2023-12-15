Портал «Военное дело» рассказал о продвижении российских войск на всех направлениях после установления контроля над Марьинкой в ДНР. Так, ВС РФ уверенно пошли вперед под Артемовском в направлении Северска.

Под Авдеевкой ВСУ задействовали дополнительные силы на боевых машинах пехоты «Брэдли» и продолжают отчаянно обороняться. Российские ВС, в свою очередь, заставляют противника отходить в районе «Виноградники», а также отражают контратакующие действия на улице Колосова.

После Марьинки ВС РФ продвинулись на два километра в направлении к населенному пункту Победа, а также начинают атаки на Новомихайловку и Парасковеевку.

Под Херсоном по-прежнему уничтожаются все новые подразделения ВСУ, пытающиеся высадить десант на левый берег и лишь на Запорожском направлении наступило незначительное затишье. ВС РФ хоть и продвигаются, но очень медленно, сейчас боевые действия идут за господствующие высоты.