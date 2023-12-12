Российские танки и БМПТ «Терминатор-2» помогли прорвать оборону ВСУ к югу от Авдеевки и войти в город со стороны СНТ «Виноградники». Об этом сообщил тг-канал «НгП раZVедка».

Военные корреспонденты отмечают, что погода в районе Авдеевке способствовала успешной атаке. Из-за плохой видимости украинские боевики не смогли своевременно обнаружить перемещения ВС РФ и поэтому были застигнуты врасплох. Отчаянное сопротивление уже не помогло – российские подразделения прорвали оборону и вошли в Авдеевку.

Сейчас они ведут городские бои и закрепляются на отвоеванных у противника позициях.

Ранее украинский полковник запаса Роман Свитан заявлял о стратегической важности Авдеевки для ВСУ. Он пояснял, что потеря этого населенного пункта будет означать необходимость отходить и из других населенных пунктов в районе Донецка.