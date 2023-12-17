Штурмовая группа националистической бригады «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) разгромлена российскими подразделениями у Серебрянского лесничества. Об этом агентству ТАСС сообщил глава пресс-службы группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

Он отметил, что артиллерийские расчеты нанесли удары по трем крупным опорным пунктам противника на Краснолиманском направлении. Это позволило ликвидировать до 100 боевиков ВСУ, а также технику, используемую националистическими формированиями.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ разгромили остатки украинских боевиков на окраинах Марьинки под Донецком. Сейчас этот населенный пункт полностью находится под контролем России.