Украинское командование неоднократно заявляло о желании «расширить плацдарм» в Крынках под Херсоном. Однако ВС РФ сейчас делают с точностью до наоборот. Они существенно увеличили интенсивность ударов по занимаемому ВСУ пространству, что привело к сокращению занимаемой нацистами территории до 1 квадратного километра.

При этом очень сложно сказать, что ВСУ эту территорию контролируют, так как большую часть времени они вынуждены скрываться в подвальных помещениях разрушенных домов. Вылезает противник оттуда чрезвычайно редко лишь для того, чтобы оценить ситуацию, сообщает тг-канал «Военная хроника».

Российские ВС не дают им высунуть носа из укрытий, а также наносят интенсивные удары по прибрежной зоне, которую украинская армия пытается использовать для высадки новых групп десанта. Это позволяет срывать попытки усиления находящихся под Крынками подразделений и дает невозможными любые военные операции противника.