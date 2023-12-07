Группа исследователей из Северо-Кавказского федерального университета разработала новый метод распознавания рака кожи при помощи специализированной нейронной сети для повышения точности диагностики. Результаты научной работы российских ученых были опубликованы в научном журнале IEEE Access.

Для повышения точности диагностики ученые из СКФУ разработали специализированную мультимодальную нейросетевую систему классификации онкологических заболеваний кожи, чувствительную к несбалансированным дерматологическим данным. Авторы исследования уверены, что их метод необходимо использовать в качестве вспомогательной диагностики заболеваний для сокращения воздействия человеческого фактора при выявлении патологий у пациентов.