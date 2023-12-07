Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

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Группа исследователей из Северо-Кавказского федерального университета разработала новый метод распознавания рака кожи при помощи специализированной нейронной сети для повышения точности диагностики. Результаты научной работы российских ученых были опубликованы в научном журнале IEEE Access.

Для повышения точности диагностики ученые из СКФУ разработали специализированную мультимодальную нейросетевую систему классификации онкологических заболеваний кожи, чувствительную к несбалансированным дерматологическим данным. Авторы исследования уверены, что их метод необходимо использовать в качестве вспомогательной диагностики заболеваний для сокращения воздействия человеческого фактора при выявлении патологий у пациентов.

«Использование разработанного комплекса врачами-дерматологами в качестве вспомогательного метода диагностики позволит уменьшить влияние человеческого фактора при принятии врачебных решений, значительно снизить количество ложных диагнозов и повысить точность раннего распознавания рака кожи», – рассказал Павел Ляхов, занимающий должность заведующего кафедрой математического моделирования СКФУ.