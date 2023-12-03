Российские саперы 539-го инженерно-саперного полка в ходе рейда в Запорожскую область ликвидировали стратегически важный для украинской армии объект. Об этом РИА Новости подробно рассказал командир группы с позывным «Сварог».

Он пояснил, что объект находился на Ореховском направлении в серой зоне. О чем именно идет речь, военнослужащий уточнять не стал. Но при этом отметил, что уничтоженный имел огромную важность для передвижения ВСУ.

После грамотных действий саперов, успешно выполнивших поставленную задачу, продвижение украинских войск оказалось сильно осложнено.

Напомним, в Запорожской области ВСУ Украины с июня пытались продвинуться в районе населенных пунктов Вербовое и Работино. Они сумели достичь там незначительных успехов, однако ВС РФ перехватили инициативу.