Инженеры из Самарского университета им. Королева приступили к летным испытаниям компактного газотурбинного двигателя для отечественных беспилотных летательных аппаратов, который должен увеличить скорость полета и грузоподъемность. Об этом сообщает пресс-служба российского вуза.

«Начались комплексные испытания первого опытного образца малоразмерного газотурбинного двигателя МГТД-22 “Колибри”, разработанного в нашем университете и предназначенного для небольших, но скоростных и грузоподъемных реактивных беспилотных летательных аппаратов», – цитирует слова директора Инжинирингового центра Самарского университета Ивана Зубрилина пресс-служба вуза.

По его словам, летные испытания продлятся ориентировочно три месяца. Инженерам предстоит на практике подтвердить расчетные характеристики двигателя «Колибри» на различных режимах работы. Согласно расчетам, БПЛА с новым двигателем со взлетным весом в 45 килограмм будет способен развивать максимальную скорость около 800 км/час. При этом в качестве топлива новый двигатель использует авиационный керосин.