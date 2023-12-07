В ночь на 7 декабря российские ВС атаковали тыловые регионы Украины. Представители киевского режима и войск ПВО традиционно заявили, что большинство дронов уничтожено, однако отметили, что некоторые из них все же достигли целей.

Позже выяснилось, что «огненное шоу» беспилотники-камикадзе «Герань» устроили в дунайских портах Одесской области. Там, по словам спикеров, пострадала лишь портовая инфраструктура, однако эксперты считают иначе. Они предполагают, что дроны подорвали четыре катера, которые Киеву для патрулирования передала Франция.

Кроме того, в порту могли храниться и другие военные грузы. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что это вполне реально, так как российские ВС вряд ли стали бы вообще организовывать эту атаку.

Кроме того, очередные удары нанесены по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где ВСУ размещают фронтовые бомбардировщики Су-24 и хранят ракеты Storm Shadow, полученные от Великобритании.