Тульские десантники применяют новые способы охоты на вражеские беспилотники. Они превращают боевые машины в мобильные станции РЭБ, устанавливая на них соответствующее оборудование и глушат каналы управления дронами.

В основном под удары РЭБ попадают гражданские квадрокоптеры, массово используемые ВСУ. Они снабжаются механизмами сброса взрывных устройств, поэтому являются весьма опасными, рассказали НТВ военнослужащие.

Боец с позывным «Сибирь» рассказал, что на машины устанавливается оборудование для радиоэлектронной борьбы «Лесок». Оно не дает возможности беспилотникам-камикадзе приближаться к технике, так как операторы теряют управление ними. Кроме того, у противника исчезает изображение, передаваемое квадрокоптером.