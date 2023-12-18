В Крынках под Херсоном в составе ВС Украины появились наемники, говорящие на английском языке, сообщили российские военнослужащие. Они также отметили, что некоторые из боевиков – это представители британского спецназа SAS.

Телеграм-канал «Военный обозреватель», который ссылается на командира диверсионного подразделения ВС РФ, рассказал, что на этом направлении все чаще приходится сталкиваться с иностранными наемниками. Это означает активизацию ВСУ в привлечении иностранных военнослужащих для участия в боевых действиях.

Киев не в состоянии компенсировать огромные потери, понесенные в ходе противостояния и поэтому обращается за помощью к Великобритании, Соединенным Штатам и другим странам. Так он пытается создавать подразделения для новых военных операций.

Ранее глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что насильно мобилизованные боевики демонстрируют на фронте нулевую эффективность. Однако это не станет поводом для отказа от агрессивного призыва украинцев.