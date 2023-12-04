ВС РФ в районе Авдеевки взяли в качестве трофея американскую боевую машину пехоты M2A2 ODS Bradley. Отмечается, что это первая такая БМП в активе наших военных.

Ранее бойцы неоднократно подбивали эти машины, но вот затрофеить их не удавалось по самым разным причинам. Поэтому с них просто снимали оптику, вооружение, разнообразные комплектующие, способные заинтересовать инженеров, сообщил портал “Военное обозрение”.

На этот раз все вышло иначе. БМП была подбита еще в конце ноября, но эвакуировать ее долго не получалось ни у одной из сторон. Но в результате российские военные все же доставили «Брэдли» в тыл.

Телеграм-канал LOSTARMOUR отмечает, что всего с начала контрнаступления Киев потерял 42 американских БМП. Полученная в качестве трофея машина избежала уничтожения на Запорожском направлении, где использовалась элитной бригадой ВСУ «Магура». Затем ее перебросили под Авдеевку.