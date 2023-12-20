Россиянка Дарья Решта, ставшая самой красивой девушкой Европы на конкурсе красоты «Мисс Интерконтиненталь-2023», рассказала об отношении соперниц к ней. По словам красавицы из России, участницы конкурса не стеснялись говорить антироссийские высказывания в ее адрес, насмехаясь над ее национальностью.

Конкурс красоты «Мисс Интерконтиненталь-2023» состоялся 15 декабря в Египте, в городе Шарм-Эль-Шейх. Вместе с Дарьей Рештой за корону победительницы сражались красавицы из 65 стран. В итоге россиянка вошла топ-5 финалисток конкурса и получила титул «Мисс Европа-2023».

Дарья рассказала, что некоторые участницы конкурса во время подготовки к соревнованию позволяли себе антироссийские высказывания и различного рода подколки о ее национальности. Однако, по словам россиянки, она старалась не обращать на них внимание.