Жительница Краснодара Дарья Решта стала обладательницей титула «Мисс Европа-2023» на конкурсе в египетском Шарм-эль-Шейхе.

«Комсомольская правда» рассказала, что в конкурсе «Мисс Интерконтиненталь-2023» принимали участие 65 девушек из разных стран мира. Россиянка сумела все же выйти в пятерку лучших и получить титул «Мисс Европа».

При этом она на одном из выходов появилась на подиуме с колосьями пшеницы, в высоком кокошником, также выполненном из них. Таким образом девушка создала образ Кубани и России.

Выиграла конкурс и получила звание «Мисс Интерконтиненталь-2023» участница из Таиланда.

Дарья после окончания конкурса заявила, что продолжит развиваться и дальше, а также намеревается заниматься благотворительностью, чтобы делать счастливее других людей.