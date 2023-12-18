Россиянка, которая переехала жить в Сочи, рассказала в своем блоге на платформе Дзен правду о местных жителях.

Она пояснила, что коренных сочинцев в городе на самом деле очень мало. В основном там живут люди, которые перебрались поближе к морю или остались в Сочи после Олимпиады 2014 года.

Местные же чаще всего проводят время в центре курорта. Блогер восхитилась женщинами, которые с рождения живут в Сочи.

«Красивы, всегда при параде, при макияже и прическе, на них почти всегда есть серьги и браслеты, ощущение, что они идут в театр или на выставку, — рассказала она.

Также автор отметила, что большинство сочинцев живут за счет аренды квартир и других помещений, причем сдают их чаще всего посуточно, не желая выстраивать длительные отношения с арендаторами. Снять жилье у моря на несколько месяцев можно только в зимний период, летом же нужно снова переезжать, так как владельцы ожидают наплыва туристов и гораздо больше зарабатывают на посуточной аренде.

Блогер отметила, что Сочи очень спокойный город, что местные жители в подавляющем большинстве – это хорошие и честные люди. За шесть лет проживания на курорте девушку никто не обкрадывал и не обманывал.