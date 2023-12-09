Под Волгоградом правоохранительные органы задержали мужчину, который подозревается в совращении своей падчерицы и еще одной школьницы. Портал V1.ru уточняет, что инцидент произошел весной, но только сейчас стал достоянием общественности.

Работающего строителем подозреваемого задержали по заявлению падчерицы и ее матери. Но последняя утверждает, что мужчина не виноват в совращении несовершеннолетних. Ее якобы вынудили под давлением обратиться в полицию.

Строителя, по словам женщины, хотят отправить за решетку ее брат и мать.

Обвинения мужчине уже предъявлены, однако он все отрицает. Кроме того, адвокаты строителя ходатайствовали о привлечении к расследованию дела свидетелей, который могли бы подтвердить алиби подозреваемого. Но в этом им отказали.