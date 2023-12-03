Музыкант Кирилл Леликов из Липецка, участвовавший в шоу «Залетай в тренды!», продал квартиру в Липецке ради одной композиции с певицей Инстасамкой (Дарья Зотеева) и остался ни с чем.

Портал StarHIT рассказал, что на проекте Леликов выступал под творческим псевдонимом K.KRASH и оказался в команде Инстасамки. Он сумел произвести впечатление на исполнительницу, поэтому она согласилась записать с ним совместную песню.

Леликов рассчитывал, что композиция станет хитом, поэтому все свои сбережения и средства с продажи квартиры истратил на продвижение песни. Но она так и не попала ни в один из чартов, несмотря на то, что Зотеева пользуется популярностью у поклонников.

В результате Леликов, который говорит о продаже квартиры как о самом рискованном шаге в своей жизни, остался без жилья и полностью разорился, не сумев воплотить свою мечту.