Фото - @agutinleonid

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Поклонники певца Леонида Агутина шокированы новостью о внезапной операции своего кумира. Они интересуются, где сейчас находится жена артиста Анжелика Варум, а также просят ее откликнуться и рассказать о болезни мужа, пишет «Комсомольская правда».

Впрочем, фанатам не пришлось долго ждать. На связь с ними вышел сам Леонид Агутин, записавший видеообращение из палаты больницы.

Он рассказал, что почувствовал сильную боль в ноге, из-за которой с трудом мог ходить. В больнице намеревался сделать обезболивающую блокаду, но медики обнаружили блуждающий тромб. Пришлось срочно делать операцию, так как тромб мог перекрыть кровеносную систему. Подобные ситуации приводят к летальному исходу.

Варум на призывы поклонников рассказать подробности о болезни Агутина так и не ответила.