В Сети россияне активно обсуждают покинувшую Россию певицу Аллу Пугачеву. Нынешняя дискуссия связана с нежеланием многих людей видеть Аллу Борисовну в эфире российского телевидения. Отмечается, что по этому поводу даже была создана петиция, набравшая более 2300 подписей всего за 6 дней. Многие считают, что данная петиция является выражением гражданской позиции.

Еще в 2017 году подобная петиция набрала более 100 тысяч человек, требующая не показывать Аллу Пугачеву в новогодних телеэфирах. Поддержат ли власти желание людей, и будет ли удалена Примадонна из российского эфира, на данный момент не известно. Однако это является явным фактом того, что в прошлом кумир миллионов теперь вызывает у многих россиян лишь негативные эмоции.

Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом в список иностранных агентов в РФ) и общими детьми покинули Россию в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Галкин неоднократно выражал свою негативную позицию в отношении СВО. Семья перебралась в Израиль, однако после обострения палестино-израильского конфликта переехала на Кипр.