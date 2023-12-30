Подразделения ВСУ РФ стирают с лица земли огневые рубежи боевиков ВСУ, с которых противник атаковал центр Белгорода. Об этом заявил руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что артиллеристы прямо сейчас бьют по огневым точкам украинских террористов в Харьковской области. Уже установлено, что удары по Белгороду были нанесены именно из этого района, поэтому позиции противника будут полностью сметены.

Напомним, в результате атаки в центре Белгорода зафиксированы разрушения. По имеющейся на данный момент информации, погибло 14 человек, двое из которых – дети. Кроме того, в больницах с ранениями разной степени тяжести оказались 108 человек, из которых 15 детей.

Помощь Белгороду уже предложили мэр Москвы Сергей Собянин, губернаторы Владимирской и Орловской областей. По распоряжению президента Владимира Путина, в город вылетели медики в группе Минздрава России.