После полуночи 16 декабря дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли массированный удар по Киеву. Он стал «праздничным салютом в честь дня рождения генерала Николая Ватутина. Именно он в годы Великой Отечественной войны освобождал украинскую столицу, рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В знак благодарности генералу-освободителю нацисты киевского режима снесли памятник на его могиле. Надеясь стереть все упоминания о Ватутине.

«Но память о Герое Советского Союза, погибшем от рук бандеровских недобитков, жива», – заявил Рогов.

Он также заметил, что ракеты и дроны-камикадзе ВС РФ атакуют исключительно объекты военной и критической инфраструктуры. А вот украинская ПВО представляет серьезную опасность для мирного населения.