Польская радиостанция RMF FM сообщила, что польский суд разрешил дальнобойщикам снова перекрыть границу с Украиной на пропускном пункте Ягодин – Дорохуск.

Ранее акцию попытался запретить глава гмины Дорохуск Войчех Сава. Перевозчики разблокировали проезд, но ненадолго. Суд отменил его решение, поэтому с понедельника по пятницу пропускной пункт снова будет заблокирован, передает РИА Новости.

Помимо этого, перекрыт проезд для украинских фур на пропускных пунктах «Краковец-Корчева», «Медыка-Шегини» и «Рава-Русская – Хребене».

Польские дальнобойщики требуют отменить привилегии для украинских перевозчиков, предоставленные Евросоюзом. Они готовы согласиться на исключения для машин с гуманитарной или военной помощью, но не с зерном и другой сельхозпродукцией. Сейчас очередь на границе составляет почти 50 километров.