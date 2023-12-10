Президент Украины Вадимир Зеленский опозорился перед Западом и сейчас является для него только помехой. При этом глава государства столкнулся с проблемами и внутри страны, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он напомнил, что Зеленский сейчас всеми силами пытается снять с себя ответственность за провалы ВСУ. Он все сваливает на главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного. Но это серьезная ошибка, так как военные вполне могут нанесли президенту ответный удар.

Раскол в политическом руководстве, которое постепенно прекращает демонстрировать миру мифическое единство, обвинения в сторону Залужного – все это серьезно ослабляет армию. Риттер считает, что Зеленского ждут тяжелые времена, следующий год ему будет очень сложно пережить.