Необходимость силой тащить украинцев в армию указывает на то, что народ разуверился в успехах ВСУ и не хочет участвовать в боевых действиях, уверен бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он отметил, что насильственная мобилизация – это явный признак недоверия украинцев к власти. Они не хотят подчиняться новым законам и приказам министерства обороны, становиться на защиту киевского режима, который погряз в коррупции, передает РИА Новости.

Кроме того, несмотря на оптимистические речи президента Владимира Зеленского, на его заявления о новом контрнаступлении и скорых успехах, народ Украины давно уже не верит в победу. Напротив, даже самые отъявленные патриоты начинают понимать, что ВСУ не способны справиться с российской армией.

На Украине проводится тотальная мобилизация. Мужчин 18-60 лет из страны не выпускают под страхом уголовной ответственности. Кроме того, представители военкоматов вручают повестки прямо на улице или просто похищают людей, отправляя их прямиком на фронт.