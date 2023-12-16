Фонд, который украинские журналисты создали якобы для помощи местным СМИ, финансирует «Легион “Свобода России”» (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщает РИА Новости.

Исполнительным директором и соучредителем фонда является уроженка РФ Катерина Сергацкова. Она зарегистрировала его в апреле текущего года.

На сайте террористической организации указаны реквизиты для помощи, которые как раз принадлежат фонду «24.02», который якобы создан украинскими «журналистами для журналистов». На деле же он спонсирует организованное на Украине движение, призванное организовывать диверсии на территории РФ.

В настоящий момент в отношении сторонников и участников этой организации возбуждено 20 уголовных дел.