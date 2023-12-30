Режиссер нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказал сайту «Вокруг ТВ», почему главные роли сыграли именно Анастасия Красовская и Иван Янковский.

«Анастасию я пробовал в другой проект и запомнил. Мне она напоминает Елену Яковлеву, которую обожаю. Такой врожденной интеллигентностью и красотой», — рассказал Крыжовников журналистам.

Также он отметил, что Иван Янковский может все, что он и доказал блистательным исполнением своей роли Вовы Адидаса в «Слове пацана». Крыжовников заметил талант актера еще в сериале «Фишер» и уже тогда решил задействовать его в своих проектах.

Напомним, сериал «Слово пацана» стал лучшим в 2023 году. Он приобрел широкую популярность не только в РФ, но и за ее пределами. К примеру, на Украине поисковый запрос с названием проекта занял первое место в Google.