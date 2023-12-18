Информационные технологии – это уникальная сфера, начать работу в которой можно без многолетнего обучения и диплома. Часто оказывается достаточным пройти онлайн-курсы, чтобы приобрести профессию и приступить к поиску вариантов трудоустройства. Однако для выбора самих курсов нужно знать, какие из специальностей являются наиболее востребованными. Эту проблему поможет решить представленный ниже рейтинг трендовых профессий в программировании и разработке.

Выбираем лучшие курсы по JavaScript

Этот программный язык является одним из самых востребованных сейчас, поэтому лучшие курсы по javascript ежедневно ищут миллионы пользователей. Помимо высокого спроса на рынке труда, он обладает следующими неоспоримыми преимуществами:

универсальность, возможность использования языка для разработки системных компьютерных и мобильных программ, для самых разнообразных прогрессивных веб-приложений (PWA);

широкое разнообразие инструментов для работы;

возможность постоянно совершенствоваться, обеспечиваемая большим количеством информации о языке и его нюансах в открытом доступе;

рост популярности языка. Можно смело говорить о том, что он будет оставаться актуальным еще много лет, так как в его развитие вкладывают серьезные средства.

JavaScript – это еще и достаточно простой язык, который при желании можно освоить в кратчайшие сроки и затем лишь развивать полученные на курсах навыки, постоянно совершенствуясь и, соответственно, увеличивая свои шансы на получение высокооплачиваемой работы.

Курсы 1C-программирование: простота и востребованность как главные критерии выбора

Большим спросом пользуются и курсы 1C программирование, которые открывают путь в ITи обеспечивают возможность найти хорошую и, что немаловажно, высокооплачиваемую работу.

Преимущества языка 1С – практически такие же, как и у предыдущего. Хорошо знающие его специалисты всегда востребованы и вряд ли останутся без работы. На 1С можно писать мобильные, клиент-серверные, веб-приложения, решать самые разнообразные задачи, независимо от их сложности. Кроме того, язык отлично интегрируется с любыми современными системами, что позволяет представлять сложные комплексные решения.

Курсы Java-разработчика

Язык Java получил новую жизнь после появления смартфонов на ОС Android, так как именно на нем пишется большинство мобильных приложений. Это делает его востребованным и достаточно перспективным на будущее. К другим преимуществам относятся:

для работы с Java применяются простые и недорогие платформы, что делает его чрезвычайно доступным и экономичным;

язык может использоваться на любых платформах. То есть достаточно написать одно приложение, чтобы потом запустить его на самых разнообразных устройствах. Это один из главных принципов Java;

объектно-ориентированный подход упрощает как изучение, так и использование языка;

огромное сообщество и большое количество информации в Сети, позволяющей постоянно двигаться вперед в изучении Javaи совершенствовании полученных на курсах навыков.

Курсы Python: изучаем самый популярный и простой язык программирования

Для работы с большими данными и создания мобильных либо веб приложений, для написания простых программ либо мощных систем для автоматизации бизнес-процессов сегодня активно используется язык Python. Он заслуженно занимает первую позицию в данном рейтинге, так как обладает целым рядом преимуществ.

Он прост в освоении, достаточно пройти курсы Python-разработчика, чтобы понять основы и затем совершенствоваться, используя и информацию в открытом доступе, и помощь многомиллионного сообщества программистов.

Кроме того, для этого языка существует огромное количество библиотек, упрощающих работу специалиста. Достаточно подтянуть их к приложению, чтобы свести к минимуму траты времени и получить отлично работающую программу.

Какую из перечисленных выше профессий выбрать? Ответ на этот вопрос во многом зависит от целей и задач, от желаемой суммы заработка после изучения того или иного языка, а также от индивидуальных вкусовых предпочтений. Но в любом случае каждый из вариантов открывает путь в IT – самую перспективную и высокооплачиваемую сферу деятельности.