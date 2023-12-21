Украинский военнослужащий в интервью корреспондентам агентства Reuters рассказал, что не может уснуть даже тогда, когда появляется немного времени для отдыха. Его истязают ночные кошмары. С подобной проблемой сталкивается и множество других боевиков ВСУ.

По мнению журналистов, ничего удивительного в этом нет. Киев мобилизует и отправляет на передовую украинцев, не имеющих даже малейшего боевого опыта. Они испытывают сильнейший психологический стресс, попадая на фронт, а затем, после нескольких боев, сталкиваются с ночными кошмарами и другими последствиями психотравмы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции 19 декабря заявил о требовании Генштаба ВСУ призвать на службу до 500 тысяч украинцев. Это означает, что агрессивная мобилизация в стране будет продолжаться.